Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда МурсиRT на русском 19:10

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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