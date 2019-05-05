Политика

Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни МэйВести ФМ 02:57

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщила газета The Times.
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Sunday Times: министра обороны Великобритании уволили за слова о болезни Мэй

Коммерсантъвчера в 21:57

СМИ назвали причину отставки министра обороны Британии

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Times: Британского министра уволили за критику Мэй

Комсомольская правдавчера в 19:29

СМИ узнали об отставке министра обороны Британии из-за слов о диабете Мэй

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Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

ТАССвчера в 18:04
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В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина

Обновлено в 04:18
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Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский определился с датой инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной Рады провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 10:43
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки

Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Происшествия

В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Дети погибших российских и сирийских военных проведут 9 мая в «Артеке»

Ученики школы для детей погибших сирийских военных в Тартусе приехали в Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", где вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии будут отдыхать в "Артеке", рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Культура

Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым

Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Космос

Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
Происшествия

На молодую пару в Москве напали с ножом, девушка погибла

Злоумышленники напали с ножом на мужчину с девушкой на улице Планетная минувшей ночью в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
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