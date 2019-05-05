Политика
Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни МэйВести ФМ 02:57
Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщила газета The Times.
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Sunday Times: министра обороны Великобритании уволили за слова о болезни Мэй
Коммерсантъвчера в 21:57
Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолецвчера в 18:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина
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Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
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Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
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Зеленский определился с датой инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной Рады провести инаугурацию 19 мая.
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Культура
В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено вчера в 13:19
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
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Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Происшествия
В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома
Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Дети погибших российских и сирийских военных проведут 9 мая в «Артеке»
Ученики школы для детей погибших сирийских военных в Тартусе приехали в Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", где вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии будут отдыхать в "Артеке", рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Технологии
Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности
Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве
В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Культура
Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым
Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Космос
Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»
Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Происшествия
На молодую пару в Москве напали с ножом, девушка погибла
Злоумышленники напали с ножом на мужчину с девушкой на улице Планетная минувшей ночью в Москве.
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20