Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны ВеликобританииРИА Новости вчера в 19:41
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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Sunday Times: министра обороны Великобритании уволили за слова о болезни Мэй
Коммерсантъвчера в 21:57
Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолецвчера в 18:50
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