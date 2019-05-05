Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41
Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны.
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Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолец18:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
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