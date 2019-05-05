Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41

Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны.
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СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

Вести.Ru20:06

Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

ТАСС18:04

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

РИА Новости19:41

СМИ узнали об отставке министра обороны Британии из-за слов о диабете Мэй

РБК19:31

Times: Британского министра уволили за критику Мэй

Комсомольская правда19:29

Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны

Московский Комсомолец18:50

Британского министра обороны уволили за «длинный язык» и мысли о войне

Lenta.ru19:56
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Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Экономика

Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активность

Мошенники немного снизили активность в эти праздники, заявили в Сбербанке.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено в 17:45
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Общество

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.
Обновлено в 20:24
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Общество

Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Культура

Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа

Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Обновлено в 20:36
Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено в 05:27
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:17
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Общество

На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку

В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Общество

Открытый бассейн или зеленая зона? Что нужно новосибирскому парку?

В новосибирском парке «Сосновый бор» началось строительство открытого бассейна.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

Обновлено в 14:08
Происшествия

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Обновлено в 16:04
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге

Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Экономика

Коллекторы дали рекомендации по планированию бюджета

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, чем следует руководствоваться при планировании семейного бюджета, чтобы избежать финансовых затруднений.
Обновлено в 17:17
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