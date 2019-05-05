СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41

Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Политика КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ» Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Общество В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк» Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.

Общество Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

Культура Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.

Политика В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Происшествия На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Общество На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.

Космос В России начались испытания техники для суборбитального туризма Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.

Единоборства Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Происшествия Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.