Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолец18:50
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