Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны ВеликобританииРИА Новости вчера в 19:41
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Sunday Times: министра обороны Великобритании уволили за слова о болезни Мэй
Коммерсантъвчера в 21:57
Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолецвчера в 18:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Технологии
Американские врачи нашли новый орган
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Общество
В Свердловской области ожидается аномальная жара
В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Баренцевом море найден советский корабль
Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
Обновлено вчера в 11:34
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились Фулхэм и Хаддерсфилд Таун.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Новочеркасске парень после ссоры убил свою знакомую
По информации Donday, молодой человек и девушка провели вместе ночь, а утром между Анастасией и Сергеем произошла ссора, в результате которой парень убил знакомую.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено вчера в 07:45
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Машину петербуржского ГИБДД протаранил пьяный водитель
Полицейские Санкт-Петербурга арестовали нетрезвого водителя в Калининском районе, который в результате погони врезался в патрульную машину.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный
Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 05:27
Здоровье
Бокал вина на ночь способствует похудению
Во время своей научной работы исследователи опирались на историю 100-летней итальянки, которая каждый день на ночь выпивала бокал вина.
Обновлено в 00:19
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01