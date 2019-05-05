Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны ВеликобританииРИА Новости вчера в 19:41

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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Times: Британского министра уволили за критику Мэй

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Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

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Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

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В Баренцевом море найден советский корабль

Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
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Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились Фулхэм и Хаддерсфилд Таун.
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По информации Donday, молодой человек и девушка провели вместе ночь, а утром между Анастасией и Сергеем произошла ссора, в результате которой парень убил знакомую.
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Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

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Обновлено вчера в 07:45
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Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Машину петербуржского ГИБДД протаранил пьяный водитель

Полицейские Санкт-Петербурга арестовали нетрезвого водителя в Калининском районе, который в результате погони врезался в патрульную машину.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Хабаровск окутал дым от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
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Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
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В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

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Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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