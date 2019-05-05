Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41
Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны.
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Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны
Московский Комсомолец18:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
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На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
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Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»
Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
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Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
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Хоккей
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Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
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Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
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Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
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Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Музыка
Сергей Лазарев отправился в Тель-Авив на «Евровидение-2019»
Обновлено в 02:01
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Космос
Американский ученые рассказал, когда начнется новый ледниковый период
Исследователь NASA Джером Чаппеллаз изучил поверхность Антарктиды и выяснил, что глобальное потепление на Земле временно, и ледниковый период сменит его уже в ближайшие 40-60 тысяч лет.
Обновлено в 09:48
Футбол
Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии
«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о нападении на военный лагерь Хафтара в Ливии
Позже пресс-служба 73-й пехотной бригады сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter о том, что подразделения ЛНА отразили вооруженное нападение, которому подвергся военный район Сабха.
Обновлено в 07:46
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
Обновлено в 18:45
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо
Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.
Обновлено в 18:36
Общество
Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой
Обновлено в 15:31
Политика
КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33