Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны БританииРИА Новости 19:41

Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны.
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СМИ узнали об отставке министра обороны Британии из-за слов о диабете Мэй

РБК19:31

Британского министра обороны уволили за «длинный язык» и мысли о войне

Lenta.ru19:56

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

РИА Новости19:41

СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

Вести.Ru20:06

Times: Британского министра уволили за критику Мэй

Комсомольская правда19:29

Газета Times рассказала о причинах увольнения британского министра обороны

Московский Комсомолец18:50

Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

ТАСС18:04
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Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

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На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Ученые обнаружили в генетических данных два исчезнувших вида лошадей

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Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
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Шоу-бизнес

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Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
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Сборная России по хоккею проиграла финнам

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Армия и оружие

Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA

Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира

Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Музыка

Сергей Лазарев отправился в Тель-Авив на «Евровидение-2019»

Обновлено в 02:01
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Космос

Американский ученые рассказал, когда начнется новый ледниковый период

Исследователь NASA Джером Чаппеллаз изучил поверхность Антарктиды и выяснил, что глобальное потепление на Земле временно, и ледниковый период сменит его уже в ближайшие 40-60 тысяч лет.
Обновлено в 09:48
Футбол

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на военный лагерь Хафтара в Ливии

Позже пресс-служба 73-й пехотной бригады сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter о том, что подразделения ЛНА отразили вооруженное нападение, которому подвергся военный район Сабха.
Обновлено в 07:46
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа

Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Обновлено в 16:04
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо

Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.
Обновлено в 18:36
Общество

Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой

Обновлено в 15:31
Политика

КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Политика

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
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