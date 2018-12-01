Политика
СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертьюИзвестия16:42
Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего перед смертью были адресованы его сыну Джорджу Бушу-младшему, пишет The New York Times.
Известия16:42
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Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 22:52
Политика
Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая до 25%
Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января.
Обновлено в 22:56
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 22:38
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 22:31
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым
Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне.
Обновлено в 22:57
Политика
Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины
Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика
Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи
Обновлено в 19:42
Политика
Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 21:02
Политика
Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье
Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 22:53
Политика
Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами
Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика
Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram
Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 22:44
Политика
Новый президент Мексики получил «жезл правителя» от коренных народов
Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.
Обновлено в 21:17
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38