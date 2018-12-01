с чего всё началось

Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего перед смертью были адресованы его сыну Джорджу Бушу-младшему, пишет The New York Times.

Политика Политика Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.

Политика Политика Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".

Политика Политика Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».

Политика Политика Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера» Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".

Политика Политика Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Политика Политика Путин и Трамп не изменили позиций после короткого разговора Владимир Путин рассказал, что озвучил свою позицию по инциденту в Чёрном море во время короткого разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Политика Путин и принц Саудовской Аравии обсуждают ситуацию на рынке нефти Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны намерены рассмотреть помимо развития двусторонних отношений и ситуацию на нефтяном рынке, обменяться мнениями по международной проблематике, прежде всего, по обстановке на Ближнем Востоке, в Сирии.

Политика Политика Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Политика Политика Путин заявил о разделе Украины введением военного положения «Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Армия и оружие Армия и оружие В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Политика Политика Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.