Политика

СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Известия
16:42

Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего перед смертью были адресованы его сыну Джорджу Бушу-младшему, пишет The New York Times.
Известия16:42

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Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего

РБК20:01

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

Газета.Ru18:43

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

ТАСС17:53

СМИ узнали, о чем Буш-старший мечтал перед смертью

РЕН ТВ17:55

Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего

ТК Звезда16:46

Стали известны последние слова Буша-старшего

Lenta.ru16:45

СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

Известия16:42
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Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 21:30
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер».
Обновлено в 21:42
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 21:27
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне.
Обновлено в 21:04
Политика

Посольство России приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Посольство России в Вашингтоне приспустило флаг в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 21:32
Политика

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика

Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи

Обновлено в 19:42
Политика

Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 21:02
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика

Новый президент Мексики получил «жезл правителя» от коренных народов

Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.
Обновлено в 21:17
Политика

Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 21:25
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика

Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым

Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
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