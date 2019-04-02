Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 ФилевойИзвестия 22:50
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота. Об этом 2 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
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В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.Коммерсантъ16:14
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