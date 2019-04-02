СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 ФилевойИзвестия 22:50

В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.

с чего всё началось

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота. Об этом 2 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

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