Экономика
СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске
СМИ узнали об уходе советника Грефа к ДерипаскеРБК00:23
Советник Германа Грефа Максим Полетаев, который долгое время курировал в Сбербанке корпоративное направление, ведет переговоры о переходе на работу в структуры Олега Дерипаски, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
РБК00:23
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с чего всё началось
Знакомый господина Полетаева отмечает, что он получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group господина Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на $4,2 млрд до конца декабря 2024 года).Коммерсантъвчера в 17:47
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«Ъ»: советник Грефа может покинуть Сбербанк и перейти в структуры Дерипаски
Экономика сегоднявчера в 19:57
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Экономика
Названы регионы России с самой высокой средней пенсией
Чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии, самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 00:43
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP.
Обновлено в 00:42
Экономика
40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 00:39
Экономика
СМИ узнали об открытии офиса АСВ по продаже активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве сегодня, 10 декабря, офис продаж активов рухнувших банков, которые перешли под управление агентства в связи с отзывом у них лицензии, заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.
Обновлено в 00:28
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
В декабре Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) в своем докладе пришел к выводу, что ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры.
Обновлено в 00:06
Энергетика
Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти
На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго.
Обновлено в 00:40
Экономика
«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России
К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 00:00
Экономика
Козак объяснил новые условия господдержки автопрома
Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря.
Обновлено в 00:31
Экономика
Южная Корея потратит $1 млрд на сотрудничество с КНДР
На совместные проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн вон ($980 млрд), сообщили в министерстве объединения страны.
Обновлено в 00:31
Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразится на экономике страны.
Обновлено в 00:04
Экономика
В Чимкенте назвали причины роста цен на мясо
В Чимкенте значительно выросла стоимость мяса, что связано с переездом стабилизационного фонда в Туркестан и ориентацией поставщиков на Узбекистан, передает 9 декабря телеканал «Астана».
Обновлено в 00:39
Финансы
ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам
ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам За десять месяцев 2018 года банки выдали гражданам новых кредитов на 7% больше, чем за весь 2017 год, что подняло уровень задолженности домохозяйств перед банками на новый исторический максимум.
Обновлено вчера в 23:50
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Прокуратура по просьбе ФСБ проверит поставщика продуктов для Росгвардии
РБК направил в Росгвардию, ФСБ и главному военному прокурору официальные запросы с просьбой подтвердить факты проверок и рассказать об их результатах.
Обновлено в 00:34