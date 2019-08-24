Футбол
СМИ узнали об отказе сына Диего Симеоне перейти в московское «Динамо»РБК 09:00
Джованни Симеоне, выступающий на позиции форварда за «Фиорентину» и сборную Аргентины, ответил отказом на предложение перейти в московское «Динамо», сообщает Calciomercato. По информации издания, столичный клуб рассчитывал оформить сделку нынешним летом.
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