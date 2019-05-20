Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефтьРБК 07:40

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
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Total и Eni приостановили платежи за поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости07:54

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

РБК07:40

Reuters: Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Коммерсантъ07:36

Total и Eni приостановили выплаты за поставки российской нефти по «Дружбе»

Rambler News Service07:36

Reuters: Total и Eni приостановили платежи по нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба»

ТАСС07:36

Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Дождь08:07

Total и Eni заморозили платежи из-за загрязнения на «Дружбе»

News.ru08:05
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