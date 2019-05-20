СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефтьРБК 07:40

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

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