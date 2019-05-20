Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефтьРБК 07:40
Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
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Строительство часовни у ЮУрГУ в Челябинске приостановлено – глава города Владимир Елистратов заявил, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом мнения горожан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:15
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
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Политика
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АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
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Кино
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Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
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Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика
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Обновлено в 06:43
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Счетная палата не верит в рост доходов россиян
Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
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Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы
В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.
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Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
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Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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