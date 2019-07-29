Футбол

СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»РБК 14:49

Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football. По информации, петербургский клуб направлял 53-летнему специалисту предложение о работе, которое было отклонено. Когда именно Блана звали на эту должность, издание не уточняет.
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СМИ: Блан отказался возглавить «Зенит»

Матч ТВ13:33

France Football: Блан отказал «Зениту»

Sport.ru13:14

Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»

Чемпионат13:08

Источник: Блан отказал «Зениту»

Советский спорт12:46

France Football утверждает: Блан отказал «Зениту»

Спорт-Экспресс12:33

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

РИА Новости12:24

France Football: «Зенит» направлял запрос Блану. Он без работы с 2016-го

Sports.ru12:18
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