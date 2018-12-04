с чего всё началось

Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви.

Будущая «единая украинская церковь» будет полностью подчинена Константинополю. В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине

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