Экономика

СМИ узнали об отказе Сбербанку в новых льготах для Антипинского НПЗПРАЙМ 01:05

Минэнерго и Минфин отказали главе Сбербанка Герману Грефу в новых льготах для Антипинского НПЗ, сообщает "Коммерсант". Как стало известно изданию, соответствующий доклад Минэнерго направило в кабмин.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
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Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
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В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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