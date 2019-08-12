Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.

с чего всё началось

Минэнерго и Минфин отказали главе Сбербанка Герману Грефу в новых льготах для Антипинского НПЗ, сообщает "Коммерсант". Как стало известно изданию, соответствующий доклад Минэнерго направило в кабмин.

СМИ узнали об отказе Сбербанку в новых льготах для Антипинского НПЗ

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