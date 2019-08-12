Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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В правительстве РФ отказали в дополнительных льготах для Антипинского НПЗ
Реальное времявчера в 22:39
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