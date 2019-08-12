Экономика

СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК 22:48

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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