Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК 22:48
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья
Вратарь каталонского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето выбыл почти на месяц из-за травмы запястья.
Обновлено в 22:48
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР
Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата.
Обновлено в 14:30
Экономика
Средний чек в магазинах упал до минимума
Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено в 22:09
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35
Обновлено в 17:53
Политика
В парламенте Италии обсудят подготовку вотума недоверия правительству
Конференцию лидеров партий сегодня созвала глава Сената Италии Элизабетта Казеллати – на встрече планируется обсудить дату голосования о недоверии председателю Совета министров Джузеппе Конте.
Обновлено в 23:28
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек
По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Концерт начался на согласованной акции на проспекте Академика Сахарова
Концерт начался на согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. Акция стартовала в 14:00, сообщает 10 августа агентство «Москва».
Обновлено вчера в 07:41
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Футбол
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 22:30