СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинахРБК 16:54

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

с чего всё началось

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Топ-менеджер неназванной продуктовой компании заявил, что такую информацию собирает Минсельхоз.

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

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