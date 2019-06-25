Политика
СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинахРБК 16:54
Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Топ-менеджер неназванной продуктовой компании заявил, что такую информацию собирает Минсельхоз.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
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Обновлено в 14:11
Политика
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Происшествия
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Авто
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Авто
Подержанные автомобили каких брендов выбирали москвичи в мае
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Здоровье
В Свердловской области изменили правила диспансеризации
На Среднем Урале вступили в силу новые правила диспансеризации.
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Происшествия
Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов
Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Футбол
Стартовала Лига чемпионов сезона 2019-2020
Состоялся первый поединок первого предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:01
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
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Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
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Общество
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Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
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Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
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Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
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Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
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Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
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Саша Савельева получила звание «Мама года»
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Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
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Космос
Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня
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Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 06:07
Общество
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39