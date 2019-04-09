СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»РБК 13:52

«ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в приобретении хавбека московского «Спартака» Фернандо, сообщает Globoesporte. По информации издания, клубы уже ведут переговоры, но официальных предложений «красно-белые» пока не получали.

СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»

Экономика МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Авто Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.

Культура Михаил Жванецкий отменил концерт после операции 14 апреля писатель-сатирик запланировал выступление в Калининградской области с юбилейным концертом. Однако дату пришлось перенести на июнь.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Шоу-бизнес Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .

Происшествия Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

Энергетика Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.

Экономика На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.

Экономика Приток мигрантов в Россию спал до минимума В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика В штабе Порошенко объяснили предвыборные плакаты с Путиным Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил смысл появившихся в нескольких городах плакатов, на которых Порошенко изображен рядом с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Митинг у офиса Зеленского: толпа собралась в центре Киева Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».

Политика Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019 Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Происшествия Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.

Авто Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Наука Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.

Политика На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».

Авто Электрокары Tesla научат самостоятельно объезжать ямы Американский производитель электрокаров Tesla может оснастить свои модели, оборудованные автопилотом, новой опцией, благодаря которой автомобили научатся выявлять ямы на дорогах и объезжать их.