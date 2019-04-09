Футбол
СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»РБК 13:52
«ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в приобретении хавбека московского «Спартака» Фернандо, сообщает Globoesporte. По информации издания, клубы уже ведут переговоры, но официальных предложений «красно-белые» пока не получали.
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Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
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Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Культура
Михаил Жванецкий отменил концерт после операции
14 апреля писатель-сатирик запланировал выступление в Калининградской области с юбилейным концертом. Однако дату пришлось перенести на июнь.
Обновлено в 10:00
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
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Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 04:45
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Оренбургские пограничники позаботились о родившемся на границе малыше
Чего только не происходит на границе.
Обновлено в 14:12
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено в 02:36
Политика
В штабе Порошенко объяснили предвыборные плакаты с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил смысл появившихся в нескольких городах плакатов, на которых Порошенко изображен рядом с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:44
Политика
Митинг у офиса Зеленского: толпа собралась в центре Киева
Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».
Обновлено в 12:39
Политика
Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости.
Обновлено в 10:19
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Авто
Электрокары Tesla научат самостоятельно объезжать ямы
Американский производитель электрокаров Tesla может оснастить свои модели, оборудованные автопилотом, новой опцией, благодаря которой автомобили научатся выявлять ямы на дорогах и объезжать их.
Обновлено в 09:59
Экономика
Топилин: правительство не планирует менять методику оценки бедности
Правительство не планирует менять методологию оценки бедности населения, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на XX Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ.
Обновлено в 11:50