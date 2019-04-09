Футбол

СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»РБК 13:52

«ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в приобретении хавбека московского «Спартака» Фернандо, сообщает Globoesporte. По информации издания, клубы уже ведут переговоры, но официальных предложений «красно-белые» пока не получали.
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СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»

РБК13:52

СМИ: «ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в полузащитнике «Спартака» Фернандо

Sportbox.RU13:24

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Sport24.ru12:51

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Чемпионат13:18

СМИ: «ПСЖ» и «Рома» интересуются Фернанду

Спорт-Экспресс13:08

СМИ: «ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в полузащитнике «Спартака» Фернандо

Матч ТВ13:24

«ПСЖ» и «Рома» интересуются Фернандо

Sports.ru13:18
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