Экономика
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе UtairРБКвчера в 17:37
Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании. Об этом газете «Ведомости» рассказали три человека, знающие об этом от сотрудников данных госбанков.
РБКвчера в 17:37
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с чего всё началось
Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания.Ведомостивчера в 14:55
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Финансы
Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены
В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.
Обновлено вчера в 18:19
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
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Обновлено в 02:02
Энергетика
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С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Россия возглавит «Кимберлийский процесс» для контроля оборота алмазов
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Нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара
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Энергетика
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Экономика
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Обновлено в 02:09
Экономика
Инфляция в Китае по итогам 2018 года составила 2,1%
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам 2018 года вырос на 2,1% по сравнению с 2017 года, что оказалось ниже ожиданий властей в 3%, свидетельствуют данные государственного статистического управления.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
МТС купила облачного провайдера «ИТ-град» за 2,5 млрд рублей
«ИТ-град» предоставляет облачные услуги крупным компаниям под собственным брендом, малому и среднему бизнесу – под брендом 1cloud, говорится в сообщении МТС.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках
Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
В чем сила брать: у трети бизнесменов в 2018 году вымогали взятки
С проявлениями коррупции в 2018 году столкнулись более 33% предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила около 1 700 000%
Рост цен в Венесуэле в 2018 году составил порядка 1 700 000%.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
«ВЭБ.РФ» подал иски о банкротстве производителя микросхем «Ангстрем-Т»
Ранее в "ВЭБ.РФ" говорили, что подача заявлений о банкротстве "Ангстрем-Т" является "техническим мероприятием в рамках процедуры по взысканию просроченных задолженностей".
Обновлено в 03:02
Экономика
Доллар резко упал после «минуток» ФРС
В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала восходящее движение, причем основной рост произошел после публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, в котором было отмечено ограниченное количество будущих повышений процентной ставки.
Обновлено в 01:40