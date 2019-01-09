Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания.

с чего всё началось

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании. Об этом газете «Ведомости» рассказали три человека, знающие об этом от сотрудников данных госбанков.

СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair

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