Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.

с чего всё началось

Ранее глава «ВИП-Стройинжиниринга» уже был фигурантом уголовного дела. В 2015 году Дегтярева приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области.

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».

Футбол «Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск» Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

Технологии Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором «Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.

Авто Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году 2 место – Mitsubishi L200 На сегодняшний день в продаже на российском рынке представлены сразу две версии пикапа L200 – обновленная и дорестайлинговая.

Шоу-бизнес Эвелина Хромченко раскрыла тайну связи Леди Гага и Брэдли Купера Эвелина Хромченко уверена, что Леди Гага преуспела в «разрушении» союза Ирины Шейк и Брэдли Купера благодаря своему сходству с мамой актера.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

Политика В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы Владимир Путин сообщил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет введена электронная виза.

Спорт Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли квалификацию на ЧМ-2019 Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до сентября Суд в Киеве продлил арест главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Он продлится до 19 сентября нынешнего года.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Общество Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Политика В Москве пройдет митинг за допуск на выборы В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.

Политика Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.

Происшествия Замглавы самарского УФСИН отправили под арест В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.