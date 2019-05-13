Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбыРБК вчера в 22:25

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы. По данным «Коммерсанта», показания на Наумова Лягин и Симонов дали, уже отбывая свои сроки.
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Высокопоставленный сотрудник ФСБ арестован по делу о крупных хищениях

Эхо Москвы01:45

Застройщики откатили чекисту

Коммерсантъвчера в 17:57

СМИ: арестован «покровитель» по делу о хищениях у ФСБ

News.ruвчера в 23:40

Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ

URA.Ruвчера в 23:26

СМИ: чиновника из ФСБ арестовали за получение взятки от застройщиков

Московский Комсомолецвчера в 22:55

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

РБКвчера в 22:25

«Коммерсантъ»: Полковник ФСБ арестован за покровительство застройщикам в Сочи. Хищение 400 миллионов рублей обошлось в 7 миллионов

Фонтанка.Ру01:37
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Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
ЖКХ

Александр Бурков остался недоволен омскими дворами

Увиденным руководитель области остался не доволен. Не просто транспортный узел, а визитка города.
Обновлено в 01:47
Общество

Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество

Древний ритуал гадания на черепашьих панцирях провели в Японии

Обновлено в 01:55
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Происшествия

Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64

Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Барнауле в ДТП с маршрутным автобусом пострадали три человека

Обновлено в 01:20
Политика

Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Обновлено в 00:34
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Политика

Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
Обновлено в 00:32
Футбол

Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»

Обновлено вчера в 12:31
Политика

В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Обновлено вчера в 23:56
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Здоровье

Молодых медиков приглашают на работу в роддома города

Молодые медики оказывают помощь пациентам различных структурных подразделений роддома – женской консультации, отделения новорожденных и детской реанимации, гинекологического отделения и Центра сохранения беременности.
Обновлено в 00:07
Гаджеты

Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман

Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено вчера в 01:44
Политика

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
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