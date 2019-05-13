Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбыРБК вчера в 22:25
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы. По данным «Коммерсанта», показания на Наумова Лягин и Симонов дали, уже отбывая свои сроки.
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СМИ: чиновника из ФСБ арестовали за получение взятки от застройщиков
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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