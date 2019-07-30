Футбол
Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млнГазета.Ru 10:00
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com". Сообщается, что лондонский клуб готов предложить за российского футболиста €15 млн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.Чемпионат07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Обновлено в 11:02
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
«Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:31
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой АКПП 6L50 Punch Powerglide, продажи которого начнутся в России в ближайшие недели, оценят минимум в 1 035 000 рублей.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
Месси научил младшего сына пить мате
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси научил полуторагодовалого сына Чиро пить мате.
Обновлено в 10:42
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Обновлено в 09:29
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям
Глава российского правительства утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, что не позволит занижать доплаты к пенсиям.
Обновлено в 10:36
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин внёс на ратификацию Конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Дмитрий Гудков, намеревавшийся участвовать в выборах в Мосгордуму, но не прошедший регистрацию, признан судом виновным в нарушении правил порядка организации митинга.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке
Обновлено в 03:40
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Игры
The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch
Обновлено в 10:09
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
Украинский политолог сравнил Москву и Киев
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Спартак» подтвердил продажу Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:31