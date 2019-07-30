Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

с чего всё началось

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Чемпионат». По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.

СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн

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