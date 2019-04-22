Футбол

СМИ узнали о желании «Реала» отдать Гарета Бэйла в арендуРБК 10:54

«Реал» хочет отдать Гарета Бейла в аренду по окончании текущего сезона, сообщает Marca. По информации издания, мадридский клуб собирается вести переговоры о трансфере футболиста с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Газета.Ru10:44

Marca: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Бомбардир.ру07:38

СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом

Советский спорт10:16

«Реал» хочет летом отдать Бэйла в аренду

Soccer.ru10:13

«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Чемпионат10:04

СМИ: «Реал» намерен отдать Бэйла в аренду

Спорт-Экспресс09:41

СМИ: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Матч ТВ10:35
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Энергетика

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Культура

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Обновлено в 10:01
Происшествия

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Самый богатый человек Дании, совладелец британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате терактов на Шри-Ланке Информацию о гибели детей подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой тоже владеет Повлсен, сообщает в понедельник, 22 апреля, издание Mirror.
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Политика

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Политика

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Космос

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
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Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что по-настоящему весенняя погода в центре Европейской России и Московском регионе прогнозируется минимум до конца недели.
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Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Шереметьево пассажира не пустили в самолет из-за нецензурной брани

По его словам, члены экипажа подтвердили прибывшему наряду, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
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Авто

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Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
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Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Происшествия

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Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
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Юрий Зайцев назначен новым главой правительства Калмыкии

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В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
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Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
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