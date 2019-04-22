Футбол
СМИ узнали о желании «Реала» отдать Гарета Бэйла в арендуРБК 10:54
«Реал» хочет отдать Гарета Бейла в аренду по окончании текущего сезона, сообщает Marca. По информации издания, мадридский клуб собирается вести переговоры о трансфере футболиста с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Культура
Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного
Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
Самый богатый человек Дании, совладелец британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате терактов на Шри-Ланке Информацию о гибели детей подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой тоже владеет Повлсен, сообщает в понедельник, 22 апреля, издание Mirror.
Обновлено в 10:04
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Общество
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что по-настоящему весенняя погода в центре Европейской России и Московском регионе прогнозируется минимум до конца недели.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Шереметьево пассажира не пустили в самолет из-за нецензурной брани
По его словам, члены экипажа подтвердили прибывшему наряду, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Вертолет вылетел на тушение пожара в СНТ в Нижегородской области
Вертолет МИ8 МЧС России вылетел на место пожара в Кстовском районе, где горят 17 дачных домиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Обновлено в 08:52
Финансы
Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Юрий Зайцев назначен новым главой правительства Калмыкии
Указ о назначении Юрия Викторовича Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства РК сегодня подписал врио главы РК Бату Хасиков.
Обновлено в 08:32
Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Общество
В США нашли еще одну проблемную модель Boeing. Это Dreamliner
У "Боинга" уже есть запрещенная модель После двух крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 американская компания находится под пристальным вниманием общественности и властей.
Обновлено в 08:21
Наука
Ученые из России узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в крови, а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП
Обновлено в 04:05
Культура
Павел Деревянко стал тренером «Дылд»
Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступили к съёмкам комедийного сериала "Дылды", в котором роль успешного тренера, сексиста и бабника Михаила Ковалёва доверили Павлу Деревянко.
Обновлено в 09:31