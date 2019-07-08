Футбол

СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»РБК 05:29

По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12-13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом в €3 млн, что в три больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции. В то же время пока «Сент-Этьен» согласия на трансфер не дал.
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