Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»РБК 05:29
По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции. В то же время пока «Сент-Этьен» согласия на трансфер не дал.
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Армия и оружие
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Энергетика
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Обновлено в 06:10
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Обновлено в 01:13
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Обновлено в 04:58