На военном полигоне под Северодвинском 8 августа после испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали.

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

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