Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05
На военном полигоне под Северодвинском 8 августа после испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали.
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The Moscow Times: у врача, помогавшего пострадавшим у Нёноксы, в организме обнаружили цезий-137
Новости Архангельска 29.ru05:42
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей
НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд
НХЛ может отменить Матч звёзд в 2021 году. Вместо этого Лига намерена провести Кубок мира.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полиция Камеруна не подтвердила захват моряков из России
В полиции Камеруна заявили, что им ничего не известно о похищении россиян с грузового судна «Мармалайта».
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Интернет
Google сделала обучающий сервис для школьников
В релизе Google сервис использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь школьникам искать информацию и решать задачи, пошагово приводя к ответам на вопросы.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»
Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58