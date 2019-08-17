Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05

На военном полигоне под Северодвинском 8 августа после испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали.
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Минздрав заявил об отсутствии превышения уровня облучения у архангельских врачей

Коммерсантъ09:28

Миндздрав: Врачи, лечившие пострадавших под Северодвинском, не заражены радиацией

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У одного из медиков Архангельска обнаружен радиоактивный изотоп в мышечной ткани

Двина Сегодня05:18

The Moscow Times: у врача, помогавшего пострадавшим у Нёноксы, в организме обнаружили цезий-137

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РБК07:17

У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения допустимых уровней облучения

ТАСС06:46

С врачей, которые принимали пострадавших в Северодвинске, взяли подписку о неразглашении

Znak.comвчера в 16:27
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
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Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

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В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны

В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
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В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

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В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

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В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

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В США захотели российскую «Мертвую руку»

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд

НХЛ может отменить Матч звёзд в 2021 году. Вместо этого Лига намерена провести Кубок мира.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Скончался голливудский актер Питер Фонда

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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
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Полиция Камеруна не подтвердила захват моряков из России

В полиции Камеруна заявили, что им ничего не известно о похищении россиян с грузового судна «Мармалайта».
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Обновлено в 08:59
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
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Google сделала обучающий сервис для школьников

В релизе Google сервис использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь школьникам искать информацию и решать задачи, пошагово приводя к ответам на вопросы.
Обновлено вчера в 07:38
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В Москву вернется 30-градусная жара

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Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине

Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
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Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29
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Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321

В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
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В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км

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Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

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Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

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Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера

Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
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