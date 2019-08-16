Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под АрхангельскомВедомости 04:23

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.
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