Происшествия
Госпитализация не потребовалась врачам из СеверодвинскаТелеканал 360° 07:32
Врачи, которые лечили пострадавших из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском, избежали госпитализации. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Поморья.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Коммерсантъвчера в 20:57
The Moscow Times: у врача, помогавшего пострадавшим у Нёноксы, в организме обнаружили цезий-137
Новости Архангельска 29.ru05:42
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Игры
Первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено в 06:44
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Авто
5 легендарных внедорожников, которые может купить себе каждый
На вторичном рынке в основном продаются легковые автомобили, но можно найти внедорожники, которые изначально создавались для езды в неблагоприятных климатических условиях.
Обновлено в 01:30
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Общество
Лидеру группы «Чайф» вернули пропавшую семейную реликвию спустя 25 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручили лидеру группы "Чайф" Владимиру Шахрину "Москвич-401" 1954 года выпуска, который когда-то принадлежал деду музыканта.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Технологии
Идея создания модульных часов провалилась
На рынке есть подобные устройства, но вот полностью модульных выпустить так и не удалось. Это касается как смартфонов, так и часов.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
Обновлено в 07:20
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото детей, голосующих за мир
Сама Пугачева написала, что на фото малыши голосуют за мир.
Обновлено в 07:40
Музыка
Николай Басков показал видео с Владимиром Зеленским
Обновлено в 06:09
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35