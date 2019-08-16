Врачи, которые лечили пострадавших из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском, избежали госпитализации. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Поморья.

Госпитализация не потребовалась врачам из Северодвинска

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