Происшествия

Госпитализация не потребовалась врачам из СеверодвинскаТелеканал 360° 07:32

Врачи, которые лечили пострадавших из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском, избежали госпитализации. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Поморья.
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