с чего всё началось

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

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