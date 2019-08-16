с чего всё началось

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Происшествия Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Экономика Турецкий военный пенсионный фонд готов купить British Steel Турецкий военный пенсионный фонд OYAK объявил, что ведет эксклюзивные переговоры с британским правительством о покупке компании British Steel.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Экономика Как США вели торговую войну с Японией Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.

Хоккей Вратарь минского «Динамо» Энрот представил новый дизайн шлема Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот представил новый шлем. В оформлении использован образ зубра, символа белорусского клуба.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Кино Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей» В «Яндексе» считают слухами информацию о возможном закрытии агрегатора «Яндекс.Новости», сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя информацию «Коммерсанта» о возможном закрытии сервиса.

Экономика Планируется повысить минимальный размер оплаты труда На сайте минтруда РФ сообщается, что с 1 января 2020 года планируется повышение размера МРОТ до 12 130 рублей в месяц.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Гаджеты Samsung и LG сокращают производство дисплеев Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.

Общество Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.

Авто В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях В Госдуме предложили официально запретить использование машин, достигших предельного срока эксплуатации, но сколько это в километрах или годах использования, пока не уточняется.

Происшествия В Ярославле задержан за взятку полковник полиции По нашей информации, офицер отвечал за строительство нового здания УМВД, а оперативную разработку его коррупционных связей вели столичные чекисты.

Транспорт Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.