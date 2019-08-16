Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под АрхангельскомВедомости 04:23
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.
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с чего всё началось
Врачей Архангельской областной больницы не предупредили о том, что трое пострадавших при взрыве в Северодвинске во время испытаний реактивного двигателя, которых доставили в учреждение, были заражены радиацией, пишет The Moscow Times, ссылаясь на источники.Медиазонавчера в 15:40
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«Он есть во всех нас»: разбираемся с радиологом, насколько опасен для организма цезий-137
Новости Архангельска 29.ru10:22
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Коммерсантъвчера в 20:57
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