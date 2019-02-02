Происшествия

СМИ узнали о завершении расследования дела экс-сенатора от КЧРРБК вчера в 20:23

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Вячеслава Дерева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

У сенаторов КЧР оказалось много дел

Господин Дерев проходит по делу господина Арашукова одним из основных свидетелей обвинения. По версии следствия, Вячеслав Дерев и его предполагаемые сообщники совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в 2007–2010 годах.
Коммерсантъвчера в 17:28

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СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева

Эхо Москвы03:00

СК завершил дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии

News.ru04:01

СМИ: расследование дела против экс‐сенатора Карачаево‐Черкесии завершили

Телеканал 360°02:19

СМИ сообщили о завершении расследования дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева

ФАН04:36

«Коммерсант»: экс-сенатор, сдавший силовикам сына и отца Арашуковых, может выйти на свободу

URA.Ruвчера в 21:03

СМИ узнали о завершении расследования дела экс-сенатора от КЧР

РБКвчера в 20:23

У сенаторов КЧР оказалось много дел

Коммерсантъвчера в 17:28
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Политика

Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД

Ответ Москвы на решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет зеркальным — Россия приостанавливает участие в соглашении, заявил президент Владимир Путин.
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В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
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У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»

Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому "потерянному флоту Гитлера".
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Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В США освободили российскую актрису Ирину Усок

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина

Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Сети появилось видео неудачной посадки самолета в Магадане

Обновлено в 03:00
Авто

Российские продажи Bentley выросли на 27%

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено вчера в 04:40
Футбол

«Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ

Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре

Полиция Кипра задержала и арестовала экс-мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Подмосковье зарезали полицейского

Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В результате ДТП в Югре погибли четыре человека

В результатет ДТП погибли четыре человека.
Обновлено в 01:48
Авто

Автозавод Haval готовится к серийному производству

Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Эффективную защиту музейных экспонатов разработали в Москве

Систему защиты музейных экспонатов с помощью радиометок разработали в российской столице.
Обновлено в 04:37
Кино

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Авто

Компания SCG рассекретила дизайн вездехода Boot

На днях представители американской компании SCG выложили в Сеть снимки серийной версии вездехода Boot.
Обновлено в 00:00
Авто

Volkswagen обновил газовариации Polo TGI и Golf TGI

Volkswagen Polo TGI с 1,0-литровым двигателем имеет мощь мотора в 90 л.с. Вместимость дополнительного третьего бака для газа — 16,5 литра.
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Общество

Смольный собирается купить более трех тысяч камер видеонаблюдения

Смольному потребовались более трех тысяч камер видеонаблюдения и 600 карт памяти.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.
Обновлено в 02:40
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Российские пограничники задержали японское рыболовное судно

Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.
Обновлено в 04:14
Общество

ВШЭ: Грубые начальники лишают российскую экономику $2 млрд в год

Российская экономика теряет порядка $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей.
Обновлено в 02:20
Технологии

Суд в России обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play

По иску об удалении приложения iHerb суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать компанию удалить его из AppStore и Google Play, доступ к которым осуществляется на территории России, пишет РБК .
Обновлено вчера в 09:44
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено вчера в 05:50
Авто

BMW представила самую экономичную версию гибридного седана 7-Series

Немецкая компания BMW представила бюджетную версию седана 7-Series.
Обновлено вчера в 13:46
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Ученые раскрыли рецепт идеального кофе

Обновлено вчера в 23:02
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