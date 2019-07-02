Экономика

СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi AramcoРБК 09:26

Саудовская Аравия вновь начала подготовку к первичному размещению акций (IPO) крупнейшей нефтяной и самой прибыльной компании в мире — Saudi Aramco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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Подробнее о событии

Саудовской Аравии не справиться с нефтяным кризисом

Вести.Финанс15:45

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO

OilCapital.ru12:17

Saudi Aramco продолжит переговоры с российскими компаниями об участии в СПГ-проектах

ТАСС10:54

Аль-Фалих: IPO Saudi Aramco ожидается в 2020-21гг

Financial One10:39

СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

РБК09:26

В Эр-Рияде возобновили подготовку к IPO Saudi Aramco

Интерфакс07:08
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РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине

Обновлено вчера в 21:37
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Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

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Bentley показала лимитированные версии кроссовера Bentayga

Обновлено в 09:45
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
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Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник

С одной стороны, певица и телеведущая слишком занята, чтобы тратить время на новые отношения, с другой – не каждый мужчина способен соответствовать требованиям, которые звезда предъявляет своему избраннику.
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Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
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Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
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Здоровье

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
Политика

Украина и Канада договорились о поставках оружия

Обновлено в 19:29
Авто

Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1

Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Происшествия

В Хабаровске двое детей травмировались на карусели

Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Театры

Труппа Волковского театра просит уволить директора

Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Космос

В самолётах появятся «умные» туалеты

Инженеры хотят проверить работу «умных» туалетов, которые будут сами регулировать температуру воздуха и влажность в кабине.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
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«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС

«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
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Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Архитекторы назвали лучший дом мира

Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Экономика

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
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Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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