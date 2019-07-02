Экономика
СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi AramcoРБК 09:26
Саудовская Аравия вновь начала подготовку к первичному размещению акций (IPO) крупнейшей нефтяной и самой прибыльной компании в мире — Saudi Aramco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
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Обновлено в 13:31
Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружия
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Обновлено вчера в 00:15
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
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Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Хабаровске двое детей травмировались на карусели
Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
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Театры
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Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
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Обновлено в 10:51
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Космос
В самолётах появятся «умные» туалеты
Инженеры хотят проверить работу «умных» туалетов, которые будут сами регулировать температуру воздуха и влажность в кабине.
Обновлено в 13:11
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В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Футбол
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС
«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
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Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Культура
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
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Обновлено в 20:06