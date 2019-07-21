Футбол

СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в РоссиюРИА Новости 18:02

Экс-нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за испанскую "Жирону", может вернуться в Россию, сообщает diaridegirona.cat.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сейду Думбия может продолжить карьеру в России

Sport24.ru15:17

Источник: Думбия может вернуться в Россию

Sport.ru17:44

Думбия может перейти в один из российских клубов

Чемпионат15:51

Думбия может вернуться в Россию

Советский спорт16:07

Источник: Думбья может вернуться в чемпионат России

Спорт-Экспресс16:17

Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ

Матч ТВ15:34

Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ

Sportbox.RU15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Политика

Украина обсудит сотрудничество с МВФ в сентябре

Переговоры по новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом пройдут в сентябре.
Обновлено в 12:53
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский позвал на переговоры Вакарчука и пообещал посадки

По данным разных опросов на выходе с избирательных участков, в Раду проходят пять партий.
Обновлено в 13:34
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Гаджеты

Компания Google получила патент на гибридный ноутбук

Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:40
Политика

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»

Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Космос

Космическая обсерватория «Спектр РГ» находится уже на половине пути до основного места своей работы

Запущенный в космос 13 июля орбитальный телескоп «Спектр РГ» прошел уже половину пути до расчетного места, где ему предстоит начать свою работу, до так называемой «точки Лагранжа».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Авто

Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Гаджеты

Android 10 улучшит поддержку беспроводных наушников до конца года

Обновлено в 11:42
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме

Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Футбол

«Наполи» имеет три альтернативы Хамесу Родригесу

"Наполи" имеет три альтернативы Хамесу Родригесу, если не удастся договориться с "Реалом" о трансфере колумбийца.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено вчера в 19:02
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

Обновлено в 00:51
Политика

Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту

Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Происшествия

По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

Обновлено в 15:55
Политика

Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий

Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".
Обновлено в 16:04
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика

Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Здоровье

«Причиной смерти стало игнорирование прав»

Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Экономика

Экологический долг продолжает расти

«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено в 18:13
Космос

США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное