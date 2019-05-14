Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Авиакомпания UTair прокомментировала информацию о возможной продаже доли в аэропорту Сургута

ИА СИА-Пресс04:12

В UTair назвали «преждевременной» информацию о продаже долей в UTG и аэропорту Сургута

ТАСС03:18

Авиакомпания «ЮТэйр» рассматривает возможность продажи своей доли в аэропорту Сургута

СургутИнтерНовости03:50

В Utair отреагировали на слухи о продаже аэропорта Сургута ради погашения долгов

URA.Ru05:02

ЮТэйр может продать аэропорт в Сургуте

ЮграPRO01:46

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Ведомостивчера в 19:19

Из-под Utair выбивают землю

Коммерсантъвчера в 18:16
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика

Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину

Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Авто

Citroen представил концепт электрокара на выставке во Франции

Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ выйти к протестующим против храма

Стихийная акция протеста против возведения храма на месте сквера около Театра драмы состоялась в Екатеринбурге 13 мая.
Обновлено в 04:24
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Общество

Медики назвали главные признаки онкологии кожи

Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
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Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Театры

В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ после долгого отсутствия

Обновлено в 04:17
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Общество

Стала известна причина изменения графика перехода на цифровое ТВ

В нескольких регионах решено сдвинуть график отключения аналогового ТВ с июня на октябрь.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье

В Архангельской области клещи покусали 290 человек

По данным Роспотребнадзора, в Архангельской области зарегистрировано 290 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клеща.
Обновлено в 03:14
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Гаджеты

Производитель тамагочи возобновит его выпуск

Обновлено вчера в 15:56
Кино

Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль

В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
Обновлено в 02:17
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