Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Авиакомпания «ЮТэйр» рассматривает возможность продажи своей доли в аэропорту Сургута
СургутИнтерНовости03:50
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