СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Политика Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Футбол «ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала» «ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала».

Авто Opel представил гибридный кроссовер Grandland X Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.

Кино Новый ляп нашли в «Игре престолов» В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Гаджеты В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.

Политика В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского Внефракционный народный депутат, единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной раде ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Происшествия Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.

Происшествия Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.

Политика Ветеран-десантник стал и.о. сити-менеджера Читы Ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников во вторник сложил полномочия депутата читинской гордумы и назначен первым заместителем главы администрации города (сити-менеджера).

Наука Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, пишет MTO Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель из России Ирина Шейк расстались: эту новости сообщил американский таблоид MTO со ссылкой на собственный источник, которому можно "полностью доверять".

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет возле Кремля Тверской суд Москвы постановил оштрафовать стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета.

Политика Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.