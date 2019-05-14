Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпания «ЮТэйр» рассматривает возможность продажи своей доли в аэропорту Сургута
СургутИнтерНовости03:50
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
Футбол
«ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала»
«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала».
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Авто
Opel представил гибридный кроссовер Grandland X
Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.
Обновлено в 02:58
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Культура
Спектакль из Поднебесной откроет фестиваль Чехова
Обновлено вчера в 17:19
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат, единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной раде ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына
Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Ветеран-десантник стал и.о. сити-менеджера Читы
Ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников во вторник сложил полномочия депутата читинской гордумы и назначен первым заместителем главы администрации города (сити-менеджера).
Обновлено в 01:02
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, пишет MTO
Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель из России Ирина Шейк расстались: эту новости сообщил американский таблоид MTO со ссылкой на собственный источник, которому можно "полностью доверять".
Обновлено в 03:56
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет возле Кремля
Тверской суд Москвы постановил оштрафовать стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53