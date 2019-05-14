СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

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