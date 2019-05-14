Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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В Utair отреагировали на слухи о продаже аэропорта Сургута ради погашения долгов

URA.Ru05:02

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Ведомостивчера в 19:19

Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций

ИА СИА-Пресс06:37

Авиакомпания «ЮТэйр» рассматривает возможность продажи своей доли в аэропорту Сургута

СургутИнтерНовости03:50

ЮТэйр может продать аэропорт в Сургуте

ЮграPRO01:46

В UTair назвали «преждевременной» информацию о продаже долей в UTG и аэропорту Сургута

ТАСС03:18

Из-под Utair выбивают землю

Коммерсантъвчера в 18:16
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Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике

Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о языке

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Главным тренером минского «Динамо» станет Александр Андриевский

Главным тренером минского хоккейного клуба "Динамо" станет Александр Андриевский, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 05:35
Экономика

Апелляция подтвердила взыскание 6,3 млрд рублей в пользу ПСБ

Сегодня, 14 мая 2019 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ПСН Проперти Менеджмент», подтвердив законность взыскания с него 6,34 млрд рублей в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Обновлено в 07:15
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе», у Тарасенко голевой пас

Обновлено в 00:20
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Порошенко наградил орденом возможного коррупционера

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Кино

Предфинальную серию «Игры престолов» показали в московском метро

Показ предфинальной серии "Игры престолов" состоялся в московском метро на станции "Деловой центр".
Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине

Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Религия

Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма

В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Экономика

Через «Тинькофф инвестиции» теперь можно инвестировать в IPO

Пользователи «Тинькофф инвестиций» уже приняли участие в IPO компании Yunji (популярный китайский сервис торговли через мессенджер WeChat).
Обновлено в 05:36
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов

В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол

Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы

Обновлено в 06:47
Авто

Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы

По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
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