Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту СургутаВедомости вчера в 19:19
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ЮТэйр» может продать доли в UTG и аэропорту Сургута для погашения части кредитов
Правда УрФОвчера в 23:13
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество
Названы пять главных признаков онкологии кожи
Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Opel представил гибридный кроссовер на базе Grandland X
Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах.
Обновлено в 02:17
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер
Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Кино
В возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Причина смерти звезды не уточняется. В понедельник, 13 мая, скончалась популярная голливудская певица и актриса Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено вчера в 08:26
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
В МЧС Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра
Днем 14 мая в Башкортостане местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили в МЧС по республике.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
На Дальнем Востоке будет взорвано более 100 зданий
Всего запланировано снести более 100 зданий и сооружений, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.
Обновлено в 02:09
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15