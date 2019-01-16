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с чего всё началось

«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего ИТ-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

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