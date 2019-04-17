Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход «делу Скрипалей»

РБК20:10

Директор ЦРУ, по некоторым данным, лично убедила Дональда Трампа жестко отреагировать на отравление Скрипалей

Эхо Москвы20:04

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Известия15:45

NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

Газета.Ru18:23

NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей»

ТАСС17:32

Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году после разговора с главой ЦРУ

Интерфакс19:09

Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Взгляд.ру15:04
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Армия и оружие

В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки

Обновлено в 21:29
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика

Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

Обновлено в 20:20
Экономика

ВВП Белоруссии за I квартал вырос на 1,1%

«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», — сказано в официальном сообщении.
Обновлено в 11:11
Интернет

Хакеры массово воруют аккаунты пользователей Instagram

В связи с участившимися кражами учетных записей эксперты рекомендуют пользователям Instagram использовать двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в аккаунт с помощью пароля из смс).
Обновлено в 22:53
Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Интернет

Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok

Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.
Обновлено в 10:46
Транспорт

В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено в 22:07
Политика

МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию

В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Финансы

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 22:07
Наука

Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Хоккей

Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли

Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено в 18:30
Космос

Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС

На Международной космической станции предложили установить орбитальный лазер, чтобы бороться с космическим мусором.
Обновлено в 22:57
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

На севере Филадельфии 44-летний мужчина после ссоры въехал в группу пешеходов, сообщает CBS со ссылкой местную полицию.
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Культура

Умер писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 10:18
Политика

Порошенко намерен к лету разместить в Донбассе миротворцев ООН

Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Документы на экспорт Су-57 прошли согласование

В материале «Интерфакса», сославшегося на информированный источник, сообщается о том, что все документы разрешительного характера на экспорт Су-57 прошли согласование.
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Наука

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде

Обновлено вчера в 00:59
Транспорт

В России могут организовать платные перекрестки

Предполагается, что такая мера поможет решить проблему пробок, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок В будущем году в одном из российских регионов планируют провести эксперимент с введением платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено в 00:33
Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Обновлено в 16:51
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Политика

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

Обновлено в 20:33
Происшествия

Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
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Джина Хаспел
Американский политик
Сотрудник американских спецслужб. Директор ЦРУ с 17 мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Заместитель директора ЦРУ в 2017-2018 годах.
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