Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Экономика
ВВП Белоруссии за I квартал вырос на 1,1%
«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», — сказано в официальном сообщении.
Обновлено в 11:11
Интернет
Хакеры массово воруют аккаунты пользователей Instagram
В связи с участившимися кражами учетных записей эксперты рекомендуют пользователям Instagram использовать двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в аккаунт с помощью пароля из смс).
Обновлено в 22:53
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Интернет
Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok
Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.
Обновлено в 10:46
Транспорт
В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено в 22:07
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 22:07
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено в 18:30
Космос
Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС
На Международной космической станции предложили установить орбитальный лазер, чтобы бороться с космическим мусором.
Обновлено в 22:57
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
На севере Филадельфии 44-летний мужчина после ссоры въехал в группу пешеходов, сообщает CBS со ссылкой местную полицию.
Обновлено в 21:41
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Политика
Порошенко намерен к лету разместить в Донбассе миротворцев ООН
Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Документы на экспорт Су-57 прошли согласование
В материале «Интерфакса», сославшегося на информированный источник, сообщается о том, что все документы разрешительного характера на экспорт Су-57 прошли согласование.
Обновлено в 22:51
Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено вчера в 00:59
Транспорт
В России могут организовать платные перекрестки
Предполагается, что такая мера поможет решить проблему пробок, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок В будущем году в одном из российских регионов планируют провести эксперимент с введением платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11