Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Политика
Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов
Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Общество
Удастся ли «Стрижам» построить жилье вместо спортцентра у сада Кирова
На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
Обновлено в 17:32
Общество
У вас есть теплицы на даче? Могут «вкатить» штраф или заставят платить налог
Как писала 7 апреля газета «Новые Известия», в первую очередь, штрафами будут облагаться «неправильные теплицы»: если они оборудованы водоснабжением и стоят на отдельном фундаменте, но при этом не имеют необходимой документации.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Иордания отзывает своего посла из Румынии
В правительстве Иордании приняли решение отозвать своего посла в Румынии.
Обновлено в 18:26
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»
Обновлено в 18:43
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью
Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 19:48
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Футбол
Футболист «Штутгарта» отстранен до конца сезона за плевок в соперника
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» готовит Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» действительно работает над новой версией хэтчбека LADA XRay с вариатором, об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое появилось 15 апреля в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:19
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Происшествия
ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов
Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Происшествия
СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета
Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00