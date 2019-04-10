Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход «делу Скрипалей»

РБК20:10

Директор ЦРУ, по некоторым данным, лично убедила Дональда Трампа жестко отреагировать на отравление Скрипалей

Эхо Москвы20:04

Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году после разговора с главой ЦРУ

Интерфакс19:09

NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

Газета.Ru18:23

NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей»

ТАСС17:32

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Известия15:45

Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Взгляд.ру15:04
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Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

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В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

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Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

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В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
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Политика

Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов

Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Футбол

Зидан принял решение избавиться от Бэйла

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На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
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Общество

У вас есть теплицы на даче? Могут «вкатить» штраф или заставят платить налог

Как писала 7 апреля газета «Новые Известия», в первую очередь, штрафами будут облагаться «неправильные теплицы»: если они оборудованы водоснабжением и стоят на отдельном фундаменте, но при этом не имеют необходимой документации.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
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Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

Иордания отзывает своего посла из Румынии

В правительстве Иордании приняли решение отозвать своего посла в Румынии.
Обновлено в 18:26
Политика

На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
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Актер Александр Семчев сбросил центнер

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Обновлено в 14:09
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Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

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Наука

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Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью

Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 19:48
Футбол

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 16:53
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Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
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Футболист «Штутгарта» отстранен до конца сезона за плевок в соперника

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", сообщается на официальном сайте клуба.
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Авто

«АвтоВАЗ» готовит Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» действительно работает над новой версией хэтчбека LADA XRay с вариатором, об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое появилось 15 апреля в открытой базе Росстандарта.
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Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
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Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
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ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
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Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
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СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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Джина Хаспел
Американский политик
Сотрудник американских спецслужб. Директор ЦРУ с 17 мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Заместитель директора ЦРУ в 2017-2018 годах.
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