Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход «делу Скрипалей»

РБК20:10

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Эхо Москвы20:04

Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Взгляд.ру15:04

NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

Газета.Ru18:23

NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей»

ТАСС17:32

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Известия15:45

Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году после разговора с главой ЦРУ

Интерфакс19:09
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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Джина Хаспел
Американский политик
Сотрудник американских спецслужб. Директор ЦРУ с 17 мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Заместитель директора ЦРУ в 2017-2018 годах.
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