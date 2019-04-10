Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатовИзвестия 15:45
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество
Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
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Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию Lada Xray с двигателем Renault и вариатором Jatco.
Обновлено в 08:05
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton
Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора.
Обновлено в 21:20
Политика
Климкин обвинил российское общество в «деградации»
По мнению министра, в РФ укрепляется «культ Сталина», а российское общество становится «зазомбированным и дегуманизированным».
Обновлено в 19:37
Общество
В Кузбассе сменился начальник департамента культуры
Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ее за «значительный вклад» в развитие культуры Кузбасса.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Назван способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Избежать ядерного апокалипсиса можно путем увеличения числа женщин в ядерной сфере уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.
Обновлено в 20:54
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Общество
Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7
Обновлено в 10:29
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01