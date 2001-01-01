Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.

с чего всё началось

Издание напомнило, что в июне московская команда уже вела переговоры с «Ростовом» о трансфере 26-летнего игрока. Мирзов начинал карьеру в клубе «Спартак-Нальчик». Позднее играл в московском «Торпедо» и «Ахмате», а в 2017 году перешел в «Ростов».

СМИ узнали о вероятном переходе полузащитника «Ростова» в «Спартак»

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