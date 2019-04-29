Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайнеРБК вчера в 22:35
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
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Шоу-бизнес
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно»: Нагиев резко высказался об итогах «Голоса»
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – неправильно», – заявил Нагиев.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо наказан по итогам аварии с россиянином Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Главного чеченского вора в законе освободят из колонии на Урале
Главного криминального авторитета Чечни Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), отбывающего наказание в челябинской колонии, готовят к освобождению.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Религия
Светлая седмица наступила у православных
Обновлено в 01:07
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander
Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Туве подросток подорвался на снаряде на полигоне
Несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве, сообщил в понедельник глава республики Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании.
Обновлено в 00:27
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Свечение стивов объяснили независимо от «зеленого забора»
Ученые выдвинули теорию, которая объясняет возникновение стивов — похожих на полярные сияния явлений розовато-лилового цвета.
Обновлено 26 апреля в 12:10
Политика
Эрдоган предоставил охранников для отдыхающего Зеленского в Турции
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила занятиями отца
Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Общество
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок в соответствии с нормами 44-ФЗ, иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе "Росэлторга".
Обновлено в 00:32
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Почти 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за сильного снегопада
По данным метеослужбы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Обновлено вчера в 12:07