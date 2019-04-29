Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайнеРБК вчера в 22:35

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
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«Коммерсант»: МВД потребовало открыть доступ к врачебной тайне

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МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Коммерсантъвчера в 17:50

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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