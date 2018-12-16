Политика

СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости
BFM.ru
07:49

СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны. Резонансному заявлению Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое мероприятие высшего руководства страны. Об этом пишет газета «Наша нива» со ссылкой на два источника.
BFM.ru07:49
с чего всё началось
Резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание «Наша Нива
» со ссылкой на два источника.
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