с чего всё началось

СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны. Резонансному заявлению Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое мероприятие высшего руководства страны. Об этом пишет газета «Наша Нива» со ссылкой на два источника.

СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости

Политика Политика Кожемяко лидирует на повторных выборах главы Приморья

Политика Политика Зурабишвили вступила в должность президента Грузии Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.

Политика Политика УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

Армия и оружие Армия и оружие В Турции заявили о намерении Трампа вывести войска из Сирии Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Дохе.

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Политика Политика «Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции Редакция Русской службы "Би-би-си" требует найти доказательства причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о переброске танков и авиации ВСУ к линии разграничения

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика Володин рассказал, когда формат ПАСЕ будет востребован В сложившихся отношениях с ПАСЕ спикер Госдумы Вячеслав Володин винит Ассамблею, но считает возможным возвращение в организацию при выполнении определенных условий.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению «Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

Армия и оружие Армия и оружие США назвали цену истребителя шестого поколения Цена нового самолета в три раза выше, чем у F-35, пишет Defence News со ссылкой на доклад комитета Конгресса США по бюджету.