Шоу-бизнес
СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс
СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тысГазета.Ru16:03
Сам артист назвал эту информацию "наглой ложью". Певец также настаивает на том, что не знает такого ресторана в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru16:03
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СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге
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