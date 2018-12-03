Шоу-бизнес

СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс
Газета.Ru
16:03

Сам артист назвал эту информацию "наглой ложью". Певец также настаивает на том, что не знает такого ресторана в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru16:03

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СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс

Газета.Ru16:03

Вахтанг Кикабидзе тайно выступил в России за 40 тысяч евро

StarHit.ru12:50

Кикабидзе «открестился» от концерта в России

Вечерняя Москва09:23

Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

Взгляд.ру08:19

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Актуальные Новости07:49

Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки

Дни.ру05:40

СМИ: Кикабидзе нарушил обещание не приезжать в РФ и выступил в петербургском ресторане за 40 тыс. евро

Телеканал 360°05:34
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Шоу-бизнес

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Вахтанг Кикабидзе
Певец
Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР, Заслуженный артист Украины, Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат Государственной премии Грузии.
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